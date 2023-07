"Mini tornade" en Haute-Garonne : "il n'y a eu aucune annonce, ni alerte", s'agace le président du département

"Sur le moment, je me suis dit 'Sébastien, tu es passé à côté de l'information et du bulletin d'alerte', mais finalement, avec le recul, je sais qu'il n'y a eu aucune annonce", regrette le numéro un du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Pourtant en vacances depuis samedi, Sébastien Vincini a passé son dimanche à gérer la situation de crise à distance. Même s'il n'y a pas eu de victime, l'absence d'information des services de Météo France l'agace passablement.

Très rapidement, l'ancien maire de Cintegabelle a été alerté sur les réseaux sociaux par des habitants mais aussi des proches. Ils expliquent au président du département le coup de vent qui vient de traverser la commune. "On a connu des vents importants, avec des rafales de plus de 127 km/h à Cintegabelle. On peut vraiment se questionner : Comment on arrive pas à prévenir le phénomène ?", questionne Sébastien Vincini.

"Cela mérite une expertise" - Sébastien Vincini, président du conseil départemental de la Haute-Garonne

Pourtant en vacances, celui qui a succédé à Georges Méric en 2022 veut comprendre le cafouillage. "Une alerte, ça ne veut pas dire qu'on va empêcher le vent d'emporter les arbres ou les tuiles. Mais nous pouvons dire aux gens de rester chez eux. On peut communiquer. Samedi, il n'y a eu aucune information , aucune communication. Si c'est un phénomène qui n'est pas prévisible, il faut l'étudier scientifiquement. Mais si c'était prévisible, quid de l'information ? Cela mérite une expertise, parce qu'avec le réchauffement climatique, on va être soumis aux intempéries avec des phénomènes très localisés dans les années à venir."

Sébastien Vincini évoque aussi la temporalité de cet épisode climatique qui, selon lui, n'a pas aidé. "Il faut qu'un pays comme le nôtre puisse s'équiper d'outils capables de diagnostiquer et de prévenir. Cela demande des moyens et des services opérationnels 24/24. Parce que là, ça tombe le grand week-end de chassé-croisé, un samedi soir, c'est sûr que ce ne sont pas les meilleures conditions, mais la météo est imprévisible. Et les conséquences pourraient être beaucoup plus graves."