"Mini tornade" en Haute-Garonne : "on pouvait même voir les cercueils", raconte un témoin dans un cimetière

Dans la soirée du samedi 29 juillet, les habitants de plusieurs communes au sud de Toulouse ont été surpris par un coup de vent. Des rafales importantes qui ont touché Auterive, Cintegabelle, Lagrâce-Dieu ou encore Puydaniel. Cette dernière doit faire face à de nombreux dégâts dans le petit cimetière du village.

Le caveau s'est complètement soulevé

"C'est mon troisième mandat, je n'ai jamais vu ça", lance Jean-Claude Blanc, le maire de Puydaniel. C'était la fête du village dans cette commune de 560 habitants quand les premières rafales ont perturbé les festivités. "Les derniers servis en viande n'ont pas pu en profiter parce que c'est tombé d'un coup ! C'était d'une violence inouïe, accompagné d'un gros coup de tonnerre sur la place", raconte l'élu encore très marqué.

Pourtant, le plus gros des dommages n'est pas dans le centre-ville, ni au niveau du château où un arbre s'est couché dans la cour. Les dommages les plus importants ont été recensés au cimetière du village. "Il y a beaucoup de cyprès qui sont tombés et des vieux caveaux sont abîmés. Il y en a un qui s'est soulevé, on pouvait voir les cercueils. Ça me peine beaucoup parce qu'un cimetière, il faut avoir beaucoup de respect", insiste l'élu du village. Le maire à recouvert le caveau d'une bâche en attendant l'intervention d'une entreprise spécialisée.

Certains caveaux ont été particulièrement abimés pendant la tempête - Jean-Claude Blanc