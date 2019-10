Mini-tornades et inondations dans les Pyrénées-Orientales

Les intempéries ont fait quelques dégâts la nuit dernière sur le Roussillon et le littoral des Pyrénées-Orientales. Les pompiers ont réalisé plus de 70 interventions.

Perpignan, France

C'est un véritable déluge qui s'est abattu entre 2 heures et 5 heures sur les Pyrénées-Orientales. Il est tombé par endroit des quantités d'eau très impressionnantes, notamment sur la Côte Vermeille et le secteur d’Argelès-sur-Mer : plus de 200 millimètres d'eau, c'est à dire l'équivalent de deux mois de pluie en seulement 3 heures.

A Banyuls, la petite rivière la Baillaury est entrée en crue. Même chose pour la Massane à Argelés-sur-mer, où quelques maisons ont subi des inondations. L’eau est montée de 50 centimètres dans la rue Alain.

Dans le même temps, des vents très violents ont soufflé cette nuit, avec des phénomènes de mini-tornade à Perpignan. Du coté des rues Nadar et Doisneau, dans le quartier Massilia, une dizaine de maisons ont été endommagées, avec des toitures en partie arrachées. Un phénomène identique a été observé du côté de Chateau-Roussillon. Des habitants vont devoir être relogés. A 5 heures 30, les pompiers avaient déjà réalisé 70 interventions.

Ce mercredi matin, le réseau routier est très perturbé à causes de chutes d’arbres et de chaussées inondées. Parmi les axes les plus importants, la voie rapide entre Canet et Perpignan est fermée dans les deux sens, tout comme les voies sur berge à Perpignan.

Retrouver ici toutes les routes coupées du département.