Moins de 1000 foyers privés d'électricité dans le Var à cause des rafales de vent : la situation s'améliore

Les équipes d'Enedis poursuivent leurs efforts sur le terrain afin de rétablir le plus vite possible l'électricité dans le millier de foyers qui en est encore privé ce lundi soir en début de soirée. Ces foyers sont répartis dans différents secteurs du département, sans zone désormais plus impactée qu'une autre. Certaines communes comme le Castellet ou Sanary à l'ouest sont encore concernées, mais plus loin, Pontevès ou encore la Garde-Freinet peuvent compter également quelques zones dans le noir.

Enedis n'était pas en mesure de donner une heure précise de rétablissement indiquant "faire son maximum afin que chaque client puisse retrouver une alimentation le plus tôt possible".

N'hésitez pas en tout cas à signaler une anomalie comme des fils électriques à terre ou des poteaux abîmés sur la ligne dédiée : 09 726 750 83. Enfin, un conseil de prudence : ne touchez surtout pas un fil électrique tombé à terre.