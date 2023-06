Moissac constate les dégâts après les orages, les grosses rafales et la pluie de la nuit dernière

Des routes ont été inondées après les orages et pluies à Moissac mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi

Des arbres arrachés, des toitures endommagées, des inondations d'habitations engendrées par les vents et la grêle. Ce mercredi après-midi à Moissac, des routes étaient encore coupées par les chutes d'arbres, le bitume s'est soulevé par endroit. Les gendarmes de Moissac ont reçu plus de 500 appels dans la nuit de mardi à mercredi. Les pompiers ont réalisé près de 300 interventions.

ⓘ Publicité

Ce mercredi à partir de 20 heures et jusqu'à 3 heures du matin jeudi, une vigilance orange aux orages est à nouveau en vigueur. Des rafales de vent jusqu'à 100 km/h sont attendues, accompagnées de chutes de grêle et de fortes précipitations. Des pluies intenses jusqu’à 50 millimètres localement, voire plus sont attendues sur le département.

Cinq personnes en situation de handicap, résidentes de la maison d'accueil spécialisée Chambert à Moissac, ont pu être hébergées ont passé la nuit et la journée de mercredi dans une salle municipale, l'espace Confluence. La nuit prochaine, elles seront accueillies dans des communes du Tarn- et -Garonne et de l'Aveyron, après l'inondation de leur centre d'accueil.

loading

Félix était dans sa maison au moment de l'orage et d'une mini tornade. Le trempoline du jardin de son voisin, situé 300 mètres plus bas, a atterri dans ses arbres.

loading

Félix, habitant de Moissac a vu le trempoline de son voisin atterrir dans son jardin © Radio France - Marion Chantreau

Gérard et Jean ont été sinistrés à Moissac. L'un a vu sa maison inondée, l'autre ne peut plus accéder qu'à pied à son domicile.

loading

Un sinistré nettoie sa maison inondée © Radio France - Marion Chantreau

Claude Gauthier, producteur de prunes et président du syndicat du Chasselas à Mosisac a perdu une bonne partie de sa récolte dans son verger.

loading

Les établissements scolaires restés fermés ce mercredi rouvrent ce jeudi. Seules les deux écoles de Mathaly et La Mégère proposeront seulement un accueil jeudi et pas de cantine, car les écoles sont toujours privées d'électricité.

À lire aussi Orages : 19 départements placés en vigilance orange, de nombreux concerts de la Fête de la musique annulés