Mont de Marsan ville la plus chaude de France ce dimanche avec 32,1°C relevés par Météo France

Mont-de-Marsan était la ville la plus chaude de France ce dimanche 13 octobre 2019. Météo France a relevé 32,1°C dans la préfecture des Landes. Du jamais vu pour une mi-octobre. Tarbes et Pau complètent le podium des villes où il a fait le plus chaud dans l'hexagone aujourd'hui.