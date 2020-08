Morbihan : "notre tente était immergée dans l'eau", les campeurs bousculés par l'orage à Plouharnel

La soirée a été très agitée, ce samedi 15 août au camping municipal de Plouharnel. L'orage, le vent, la pluie ont frappé très fort pendant une trentaine de minute, au point d'inonder une partie du terrain. Une quinzaine de campeurs ont été évacués.

Il y a une rivière qui s'est créée et plusieurs tentes flottaient dedans"

- Étienne, résident au camping municipal de Plouharnel

Lorsque l'eau a commencé à tomber, c'était le branle-bas de combat sous les tentes. "C'était tellement violent que je suis sorti en maillot de bain et en k-way, sourit Étienne, Nantais en vacances avec des amis. _Notre tonnelle a été retournée, elle dansait la Macarena_. Plusieurs de nos tentes flottaient dans l'eau, avec le voisin, on les a tractées un peu plus loin pour les mettre au sec."

On a pris une pelle et un seau de plage pour creuser une tranchée"

- Tanguy, vacancier au camping municipal de Plouharnel

Ce dimanche matin, Tanguy est encore en train de creuser une tranchée autour de sa tente. "Oui, au cas où ça recommence, lâche-t-il. Hier, on était dans la tente et l'eau commençait à rentrer. _Devant, c'était une piscine_. Alors avec mon frère, on a pris une pelle et un seau de plage et on a creusé."

Les campeurs évacués ont été accueillis à la salle polyvalente de la commune, où ils ont pu dormir. Le lendemain, ils ont eu le droit à un petit-déjeuner gratuit et ont pu retourner au camping.