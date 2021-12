Nantes : l'équivalent d'un mois d'été d'ensoleillement supplémentaire en 2021

L'année 2021 a été marquée par un fort ensoleillement. A Nantes, on enregistre 2.100 heures d'ensoleillement contre 1.800 pour une année classique. "Cela correspond à un mois d'été supplémentaire donc c'est vraiment notable", souligne Steven Tual, prévisionniste chez Météo Bretagne. A cela est venu s'ajouter un "déficit de précipitations", poursuit-il. "On a eu beaucoup de jours de pluie, c'est-à-dire que les jours se sont accumulés, notamment cet été. Mais les précipitations qui ont émané de ces nuages pluvieux ont été globalement assez faibles."

Quelques exceptions néanmoins, dont une en particulier : l'épisode de pluies diluviennes du 2 octobreen Loire-Atlantique. "Des pluies records, plus de 70 mm en 24h à Saint-Nazaire, et plus de 100 mm à l'est du pays nantais. Là c'est un record absolu, on n'a jamais eu autant de pluie en aussi peu de temps", détaille Steven Tual.

Une année ensoleillée, plutôt sèche, avec pas mal de nébulosités - Steven Tual

Des températures annuelles dans la norme

Globalement, la météo de 2021 est restée dans la norme. Depuis 2013, on n'avait plus connu d'année à des températures de niveaux de saison en Loire-Atlantique et en Vendée. "Que ce soit à Nantes, à Saint-Nazaire ou encore à La Roche-sur-Yon on remarque que les températures annuelles sont dans la norme." A noter tout de même, un mois de février particulièrement doux, ce qui a eu des conséquences pour la végétation, plus mûre plus tôt dans l'année. Des records de douceur ont par ailleurs été enregistrés le 30 mars à Nantes avec 24 °C. "Et malheureusement on a retrouvé du gel en avril et en mai", entraînant de lourdes conséquences pour les vignoble.

La journée la plus chaude de l'année 2021 était le 7 septembre, avec 34,2 °C à La Roche-sur-Yon ; 32,7 °C à Saint-Nazaire ; et 34 °C à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.