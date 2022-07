Nantes : les Machines de l'île à l'arrêt à cause de la chaleur

La galerie des Machines et le célèbre Eléphant de Nantes étaient à l'arrêt mercredi après-midi. Une décision prise en raison de la forte chaleur, il faisait plus de 34 degrés sous les nefs des anciens chantiers navals. Trop chaud, trop risqué pour le personnel et le public.

Les Machines de l'île à l'arrêt à cause de la chaleur à Nantes

Le Grand Eléphant de Nantes était privé de sortie mercredi après-midi sur l'esplanade des chantiers navals. La "machine" a réalisé son dernier parcours peu avant 15 heures. La direction du parc des Machines a ensuite décidé de fermer la billetterie et d'interrompre le fonctionnement de l'Eléphant. Un peu plus tôt, c'est la galerie des Machines située sous les nefs des Chantiers qui avait été fermée au public. Et il en sera ainsi à chaque épisode de forte chaleur. A partir de 34 degrés, la galerie ferme. A partir de 36 degrés, l'Eléphant est mis à l'arrêt. Le Carrousel des mondes marins continuaient à fonctionner à 15 heures, aucune décision n'avait été encore prise.

Le Grand Eléphant a été mis à l'arrêt peu avant 15 heures à Nantes à cause de la chaleur © Radio France - Pascal Roche

Trop chaud pour un fonctionnement normal

"C'est comme dans une serre" expliquait un agent de la billetterie pour illustrer la chaleur qu'il faisait au sein de la galerie des Machines en début d'après-midi mercredi. Et d'ajouter que ces températures sont difficilement supportables pour le personnel employé dans la galerie et pour le conducteur de l'Eléphant exposé au soleil et à la chaleur dans sa petit cabine. De nombreux visiteurs venus en famille se trouvaient sur l'esplanade des chantiers au moment où l'Eléphant a été mis à l'arrêt.