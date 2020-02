À cause des rafales de vent attendues ce samedi après-midi. Les parcs et les jardins publics sont fermés ce week-end du 29 février.

Nantes : les parcs et les jardins fermés à cause du vent

Le jardin des plantes à Nantes sera fermé les 29 février et 1er mars

En raison des conditions météorologiques annoncées ce weekend, la Ville de Nantes a pris des mesures. Ce samedi 29 février et ce dimanche 1er mars : tous les parcs, jardins et squares à enclos seront fermés. Des rafales à 80km/h sont prévues. En fonction de la météo, les parcs et jardins à enclos pourraient rouvrir progressivement à compter de lundi matin.