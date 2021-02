Neige en Bretagne : des routes pourraient être paralysées

"C'est un épisode neigeux intense, inhabituel et remarquable qui est attendu" sur la Bretagne, ce mardi a indiqué Stéven Tual, prévisionniste pour Météo Bretagne. "On attend entre 2 et 10 centimètres sur la région et localement jusqu’à 15 centimètres." Météo France a d'ailleurs placé les quatre départements bretons en vigilance orange à la neige et au verglas. 23 sont en vigilance dans le nord Ouest de la France.

Des routes du Finistère et des Côtes d'Armor pourraient être paralysées à cause de la neige

Selon Stéven Tual, cette neige va surtout se mettre à tomber "aux alentours de midi, elle va tenir rapidement au sol à un rythme de 2 centimètres par heure."

Le météorologue s'inquiète pour la fin d'après-midi, le retour des personnes qui auront pris le chemin du travail ce matin : "On est dans un contexte de couvre-feu donc il y a beaucoup de gens qui rentrent en 16h30 et 18h chez eux", et en plus de la neige "le paramètre important c'est le vent, il favorise la formation de congères. Sur le Finistère et les Côtes d'Armor, ça pourrait paralyser le réseau routier, principal comme secondaire, il y a un risque de grosses tensions sur les routes."

La préfecture du Finistère invite à la plus grande prudence, craignant des blocages également sur les retours. "Limitez vos déplacements" mais aussi, ces conseils de "munir son véhicule d'équipements spéciaux, prévoir des vivres et des couvertures, d'installer des groupes électrogènes à l'extérieur de la maison et ne pas utiliser les chauffages à combustion en continu".

Un phénomène assez rare dans la région

Il n'est pas fréquent de voir autant de neige en Bretagne. "On a déjà eu ce genre d’épisode, avec jusqu’à 50 cm de neige en 2004 dans le centre Bretagne. En 2006 également. On a même eu un épisode majeur en 2010, entre 40 et 60cm dans le centre de la région. Mais il faut remonter à février 1986 pour retrouver un épisode aussi généralisé où toute la Bretagne avait été impactée" se souvient Stéven Tual.

