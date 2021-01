Neige : circulation délicate dans certains cols des Vosges

Alors que la région est en vigilance jaune pour neige et verglas, la circulation est délicate ce matin sur certains axes dans les Vosges.

Prudence si vous prenez le volant ce matin. La région a été placée en vigilance jaune neige et verglas. La neige est tombée une partie de la nuit et continue de tomber notamment sur le massif vosgien.

Poids lourds en difficulté dans plusieurs cols

Les conséquences commencent à se faire sentir sur les routes des Vosges. La circulation est par exemple coupée entre le Thillot et Cornimont alors qu'un poids lourd est en difficulté dans le col du Ménil. Autre point chaud, sur la RD 8 au niveau du col du plafond, entre Anould et Gérardmer où plusieurs poids lourds sont en porte-feuille. Des camions sont aussi en difficulté dans les cols du Hantz et des Fenesses.

Globalement, selon le site Inforoute 88, les conditions de circulation sont délicates ce matin malgré la présence des engins de salage et de déneigement.