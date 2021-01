Neige : circulation délicate dans le Nord de la Haute-Vienne ce dimanche matin, notamment sur l'A20

Neige sur l'A20 et dans le Nord Haute-Vienne ce dimanche matin

La neige, qui tombe depuis la nuit dernière sur le Limousin, a créé ce dimanche matin des conditions de circulation délicates, notamment dans le Nord de la Haute-Vienne, sur le réseau secondaire comme sur l'Autoroute A20 où les saleuses sont entrées en action. La circulation se fait au ralenti par endorit, notamment dans le secteur de Razès (le point géographiquement le plus haut) et Bessines-sur-Gartempe.

Neige et circulation au ralenti dans le Nord Haute-Vienne sur l'A20 © Radio France - Thomas Vinclair

Ces chutes de neige étaient prévues par Météo France, qui annonçait "quelques flocons sur Limoges" (où il a effectivement neigé", mais le manteau est semble-t-il plus important dans le Nord de la Haute-Vienne pour cette journée de dimanche. Quelques centimètres de neige tenant au sol sont constatés, parant du coup les environs de Bessines-sur-Gartempe des couleurs de l'hiver.

Un manteau blanc s'est installé dans le Nord de la Haute-Vienne ce dimanche matin © Radio France - Nathalie Col

C'est la première offensive réelle de l'hiver dans cette partie du Limousin, les chutes les plus conséquentes s'étant jusqu'ici, et notamment dimanche et lundi dernier, concentrées sur la Haute-Corrèze, où là ce sont plusieurs centimètres de poudreuse qui étaient tombés.

Un accident matériel sans gravité a été recensé ce dimanche matin dans le Nord Haute-Vienne, sur la Nationale 145, à hauteur de Villefavard. En Corrèze, un accident était aussi observé autour de Salon-la-Tour sur l'A20.