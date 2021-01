Neige : circulation parfois délicate ce lundi en Moselle et dans le Pays Haut

Rien à voir avec les conditions de circulation dantesques du week-end des 15, 16 et 17 janvier dernier, mais prudence tout de même ce matin sur les routes de Lorraine. La neige a fait son retour dans la nuit de dimanche à lundi, blanchissant les routes par endroits.

Plusieurs automobilistes et auditeurs de France Bleu Lorraine indiquaient des difficultés et des routes non dégagées dans les secteurs de Boulay-Moselle et St Avold.

Peu avant 6h, c'est la RN52 et l'A30 dans le Pays-Haut qui étaient sous les flocons, avec des conditions de trafic jugées "difficiles" par la Dir'Est et les services départementaux qui ont déployés les saleuses sur l'ensemble du réseau.

La Moselle et la Meurthe-et-Moselle sont toujours en vigilance jaune à la neige et au verglas, mais aussi pour un risque de crues.

La carte de vigilance pour ce lundi 25 janvier - Météo France

Des averses de neige devraient tomber sur la Moselle jusqu'en plaine dans le courant de la journée, et la couche sera plus épaisse sur les hauteurs du département : elle pourrait atteindre 10 cm dans le secteur de Dabo.