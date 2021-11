Vigilance neige-verglas : des chutes de neige importantes en Béarn et le col du Pourtalet fermé

La vigilance orange neige-verglas est prévue par Météo France ce dimanche 28 novembre dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. La neige continue de tomber et beaucoup. 50 cm en vallée d'Ossau en direction d'Artouste d'après Météo Pyrénées. Vers Gourette et Cauterets, plusieurs dizaines de centimètres de neige aussi. Le col du Pourtalet, un passage frontalier entre la vallée d’Ossau et la vallée de Tena, en Espagne, est fermé. C’est le premier grand col de liaison fermé cette saison, relève Météo Pyrénées. Les gendarmes rappellent qu'il faut être prudents si vous circulez en montagne, notamment en raison du risque d'avalanche. La limite pluie-neige est tombée à 500m.

