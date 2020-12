Neige : comment on se prépare à affronter les intempéries dans le Nord-Pas-de-Calais

Le Nord-Pas-de-Calais connaît son premier épisode neigeux de l'hiver. Les services d'entretien dans les deux départements sont donc sur le qui-vive. Dans le Pas-de-Calais, ce sont 120 agents qui sont mobilisables pour mettre en route les 59 saleuses/déneigeuses prêtes à sortir du garage. Le conseil départemental entretient 6 200 kilomètres de routes au total. Les axes prioritaires, les anciennes nationales, sont traitées en priorité dès 3h du matin et doivent être dégagées à 7h au plus tard. Les engins s'occupent ensuite des réseaux secondaires.

Un stock de sel dans un centre d'exploitation routière du conseil départemental du Nord. © Radio France - Stéphane Barbereau

7 000 tonnes de sel en stock

Dans le Nord, ce sont 60 engins de déneigement qui sont prêts à sortir. Ils traitent là aussi en priorité les axes les plus empruntés : la rocade de Douai, la route entre Valenciennes et Cambrai, Tournai-Orchies-Douai,... Un hiver moyen, ce sont 7 000 tonnes de sel qui sont déversés sur les routes du département. Le stock est déjà prêt et en cas d'hiver plus rude que la moyenne, il est possible de passer des commandes supplémentaires. Le sel vient du sud et de la France mais aussi d'Angleterre et de Tunisie.

Une saleuse au centre d'exploitation routière d'Orchies (59) © Radio France - Stéphane Barbereau

Les préparatifs dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord face au risque de neige/verglas. Copier

Comment se comporter derrière une déneigeuse ?

Un seul type de véhicule permet d'enlever à la fois la neige et le sel. Il s'agit d'un camion de 19 tonnes équipé à l'avant d'une lame pour racler la chaussée enneigée et à l'arrière d'un distributeur de sel qui le répand sur la route. Jean-Luc Pottiez est agent d'entretien de voirie au conseil départemental du Nord depuis 8 ans. Il s'occupe de déneiger le secteur de Mons-en-Pévèle : "C'est pas parce qu'on est dans un gros camion qu'on est forcément en sécurité et qu'on doit pas faire attention !"

On est en première ligne mais on est jamais à l'abri de rien.

Jean-Luc Pottiez, agent du département chargé du déneigement des routes © Radio France - Stéphane Barbereau

Jean-Luc Pottiez explique son travail d'agent d'entretien des routes pendant l'hiver Copier

Difficulté supplémentaire, en cas de fortes précipitations de neige, cet agent peut croiser des automobilistes en difficultés qui peuvent ne plus savoir exactement où se trouve la route complètement recouvert de blanc. Cet agent adresse aussi quelques recommandations aux conducteurs qui suivraient son engin : "surtout, il ne faut pas nous doubler. On roule à 50 km/h maximum donc il faut se caler à 50 km/h à une bonne distance de sécurité pour éviter que le sel aille frapper sur le capot des voitures."