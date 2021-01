Neige : conditions de ciruclation très délicates ce lundi matin dans le Pas-de-Calais

Attention, routes glissantes. Des averses de neige perturbent ce lundi matin la circulation sur plusieurs grands axes routiers du Pas-de-Calais, dans le secteur de Lens, dans le Béthunois. Les auditeurs de France Bleu Nord ont signalé des routes glissantes sur l'A21, la nationale 42 (axe Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer), et l'A21 (Calais-Dunkerque).

Accident de poids-lourds sur l'A2

Dans le Valenciennois, un accident impliquant deux camions et deux voitures sur l'A2 cause également d'importantes perturbations dans le sens Bruxelles-Paris. A 8h45, on relevait 10 kms de bouchons, 1h de temps de parcours supplémentaire avec des répercussions sur l'A21 dans le sens Douai-Valenciennes.