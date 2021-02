En Sarthe et en Mayenne, les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont de nouveau autorisés à circuler sur l'autoroute A81 Paris-Rennes. Deux arrêtés préfectoraux avaient suspendu leur circulation dès le 9 février au soir, en raison de la neige. Jusqu'à 650 camions ont été immobilisés.

Neige dans l'Ouest : jusqu'à 650 camions bloqués entre la Sarthe et la Mayenne, le trafic reprend sur l'A81

Jusqu'à 650 poids-lourds ont été stockés au bord de l'A81 près du péage de St-Denis-d'Orques (Sarthe) ce mercredi 10 février, en raison de l'alerte météo neige et verglas

En raison de l'alerte météo neige et verglas dans l'ouest de la France lancée dès le mardi 9 février, les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes ont dû s'immobiliser sur plusieurs axes routiers, conformément aux arrêtés d'interdiction pris par les préfet de la Sarthe et de la Mayenne. Ceux qui étaient engagés sur l'autoroute A81 Paris-Rennes ont été retenus sur l'aire de repos de Saint-Denis d'Orques, en Sarthe, à la frontière de la Mayenne.

Au plus fort de la matinée de ce mercredi 10 février, les gendarmes sarthois ont comptabilisé jusqu'à 650 poids-lourds à l'arrêt dans le sens Le Mans-Laval, formant une file de 15 kilomètres en amont de Saint Denis d'Orques. Ce mercredi à la mi-journée, le trafic peut reprendre pour ces chauffeurs routiers dont une bonne partie a passé la nuit dans le camion.