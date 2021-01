Neige dans le Gard, prudence sur la route

Prudence si vous prenez le volant ce lundi matin dans le Gard. La neige, comme prévu, est tombée pendant la nuit. Météo France a placé le Gard en vigilance jaune neige-verglas depuis dimanche 21h, la vigilance est maintenue ce lundi matin. Voici ce que rapportent une partie des auditeurs de France Bleu Gard Lozère ce lundi : "Neige faible qui tient sur l'herbe et les toits à st julien de cassagnas avec 0,4° ; Tout est blanc à Méjannes-le-Clap et il neige encore , bonne journée ; 0 degré à uzes avec de la neige ; C’est tout blanc du côté de Lasalle. Pas épais toutefois ; Bonjour 1 degrés 4 à st Quentin la Poterie Bonne journée à toute l'équipe et à tous les levés tôt La neige est bien tombée ! ; a ST André de valborgne il neige 5 bon cm, et il continue de neiger ; Bonjour à tous avec 2 au mas de ville Nîmes on dirait qu il va neiger c est bien gris"