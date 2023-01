Neige : Deuxième couche en Béarn et Bigorre

La neige a recouvert les rues de Pau dans l'après-midi du mercredi 18 janvier. Les département des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes Pyrénées a été placé en vigilance orange pour la neige et le verglas car la couche de neige semble tenir. 3 à 5 centimètres sont attendus en plaine à 200m de hauteur et 10 centimètres sur le plateau de Ger.

ⓘ Publicité

La place Clémenceau a complétement changé de couleur © Radio France - Maxime Glorieux

La préfecture invite les habitants à limiter les déplacements en voiture, surtout si celle-ci n'est pas équipée de pneus neiges. La circulation est difficile sur la côte de Morlaàs, Buros et Navaille-Angos. Un peu avant 18h, un accrochage matériel s'est produit lieu sur l'A64, à hauteur d'Orthez.

La neige a recouvert toits et jardins © Radio France - Mathias Kern

Météo France a également placé les département des Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées au niveau 4 (sur 5) de risques d'avalanche, jusqu'au jeudi 19 au soir minimum. Les amateurs de montagne sont invités à se référer aux instructions des communes et stations de ski et de rester à l'écoute des bulletins météos