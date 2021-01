Neige en Alsace : 5 000 foyers sans électricité, routes barrées, TER à l'arrêt

L'Alsace au ralentit ce samedi 16 décembre. Au lendemain de l'épisode neigeux, 5 000 foyers sont toujours sans électricité, principalement dans le Haut-Rhin. Les équipes d'Enedis, gestionnaire du réseau d'EDF, sont sur le terrain.

Les réparations sont rendues difficiles par les conditions météorologiques : on mesure 25 centimètres de neige en plaine et 40cm dans les vallées vosgiennes. Près de 180 agents sont actuellement mobilisés sur le terrain. Un retour à la normale est prévu en début de soirée.

Le réseau routier secondaire toujours touché

La neige s'accroche sur les routes alsaciennes et de nombreux arbres sont tombés sur les axes, perturbant le réseau secondaire.

Dans le Bas-Rhin, resteront barrées aujourd'hui, voire plusieurs jours :

La D425 - Entre Andlau et Le Hohwald.

La D214 - Entre Ottrott et la Rothlach; la D178 - Entre La Petite Pierre et Oberhof.

La D52 - Entre Marckolsheim et Diebolsheim.

La D131 - Entre Osthouse et Gerstheim.

La D682 - Entre Witternheim et Hilsenheim.

La D704 - Entre Heiligenberg et la D1420.

La D158 - Entre Pfalzweyer et Graufthal.

La D133 - Entre Oberhof et Buchelberg.

La D414 – Entre La Serva et la Tour du Champ du Feu.

Dans le Haut-Rhin, resteront barrées aujourd'hui, voire plusieurs jours :

La D12 bis entre Hégenheim et Hagenthal-le-Bas.

La D11 entre Turckheim Trois Epis.

La D13 entre Sundhoffen et Colmar.

La D27 D 430 montée du Markstein.

La D19 entre Reiningue et Heimsbrunn.

La D466 montée du Ballon d'Alsace.

La D431 montée du Grand Ballon.

La D8 bis I entre Bruebach Brunstatt.

La D 432 entre Heimersdorf et Feldbach.

La D18 bis entre Soultzmatt et Osenbach.

La D47 entre Rummersheim et Munchouse.

La D1V entre Osenbach Gueberschwihr.

La D40 entre Lautenbach et Soultzmatt.

Les transports scolaires sont à l'arrêt aujourd'hui dans les départements alsaciens. Les poids-lourds de plus de 3.5 tonnes ne peuvent pas dépasser les 70km/h. Le groupe autoroutier Sanef demandent aux automobilistes de rester prudent.

Des lignes TER perturbées

Des TER vont rester en gare ce matin en Alsace indique la SNCF Grand-Est. Les liaisons Molsheim - Sélestat et Molsheim - Saint-Dié doivent reprendre à 14 heures. Le trafic est interrompu entre Wesserling et Kruth en raison d'une panne EDF. Un rétablissement de la situation est annoncé pour le courant de la journée. La circulation est normale entre Mulhouse et Wesserling. Les trains circulent depuis 8h30 entre Colmar et Metzeral.