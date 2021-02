Neige en Bretagne : à quoi s'attendre ce vendredi ?

Les chutes de neige de ce jeudi à la pointe bretonne n'étaient pas prévues, et elles ont semé la pagaille sur les routes, dans les transports et pour l'accueil des enfants à l'école. Heureusement, une vingtaine d'accidents seulement ont été recensés dans le département du Finistère, sans faire de victime. Les pompiers sont intervenus à 35 reprises entre 11h et 12h, au plus fort de l'épisode neigeux. Et 16 personnes ont chuté sur la voie publique. Après la neige, la pluie verglaçante est attendue. Et alors que la vigilance orange neige-verglas est prolongée jusqu'à ce vendredi matin, à quoi s'attendre pour la journée de vendredi ?

Dans les transports et à l'école

D'abord c'est simple : les transports scolaires de la région sont suspendus dans tous les départements bretons. Suspendus aussi à Lorient et à Vannes. Pour le premier degré, l'inspection académique recommande aux parents qui le peuvent de garder leurs enfants à la maison. Pour les plus grands, des établissements scolaires anticipent les conditions de circulation et le lycée du Likès par exemple, à Quimper, invite ses élèves à rester chez eux.

Dans les transports en commun, le service sera partiel pour les bus à Quimper. "Seules les lignes A/B/C1/C2/1/2/4/5/QUB City circuleront sur toute la journée de ce vendredi. En fonction de l’évolution des conditions météorologiques, les itinéraires et horaires de ces lignes pourront évoluer", indique ce jeudi soir la QUB. Pour Brest, cela dépendra des conditions météorologiques. Le service de transports sera aussi perturbé dans le Trégor.

Sur les routes

Sur les routes, la préfecture du Finistère appelle à la plus grande prudence. En particulier dans le pays Bigouden où toutes les routes n'ont pas été salées ce jeudi soir. Même chose dans le nord-Finistère. La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est toujours abaissée de 20km/h, et le dépassement interdit.