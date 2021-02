Neige en Bretagne : le Morbihan renforce l'hébergement d'urgence

Alors que la neige est attendue en Bretagne et qu'une vigilance orange neige-verglas est activée à partir de ce mardi à 10h, le Morbihan renforce son hébergement d'urgence en déclenchant ce lundi le niveau "temps froid" jusqu'à ce vendredi au moins.

La Bretagne s'apprête à connaître un épisode neigeux à partir de ce mardi. Les quatre départements bretons ont d'ailleurs été placés en vigilance orange neige-verglas jusqu'à mercredi matin 10h. Les températures sont aussi en baisse, ce qui conduit la préfecture du Morbihan à déclencher le niveau "temps froid" du plan hiver, et "demande aux acteurs une vigilance renforcée".

Les températures seront, en ressenti, inférieures à -5°C la nuit et négatives en journée. Une quarantaine de places supplémentaires de mise à l'abri sont ouvertes. Et compte tenu de la crise sanitaire, explique la préfecture dans un communiqué, "toutes les demandes d'hébergement se voient proposer une solution". Les maraudes sont également renforcées, elles passent de deux par semaine à une par jour, et les horaires d'ouverture des accueils de jour sont étendus.

La préfecture du Morbihan ajoute que cet appel à la vigilance est en vigueur jusqu'à ce vendredi, mais pourra être prolongé en fonction des données météorologiques.