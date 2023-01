Neige en Dordogne : "c'était la pire expérience de conduite" raconte une automobiliste coincée sur la route

La neige a bloqué la circulation ce jeudi soir en Dordogne au moment ou les Périgourdins rentraient du travail. Certains racontent à France Bleu Périgord avoir mis "4 heures pour faire Bergerac - Périgueux". D'autres ont abandonné leurs voitures au bord des routes à cause de la neige. Juliette a mis 45 minutes pour faire un kilomètre "il y avait les pompiers, il y avait les dépanneuses, les gens n'avançaient pas" . Elle a préféré laissé sa voiture à Périgueux dans un parking et dormir chez une amie plutôt que de rentrer chez elle "pour aller chez moi, il faut monter, c'est trop pentu et trop tortueux, c'était la pire expérience de conduite de ma vie".

A Firbeix, 17 camions remorqués par un tracteur

A Firbeix, le maire et deux adjoints dont l'un est agriculteur ont remorqué avec un tracteur 17 poids-lourds bloqués à l'entrée de la commune ce jeudi soir sur la nationale 21. Firbeix rappelle Philippe François est l'un des endroits les plus froids du départements avec des côtes.

Les camions se sont vites retrouvés coincés dans la pente. Le maire et ses deux adjoints ont déplacé les camions bloqués sur la route et 12 d'entre eux ont passé la nuit sur le parking de la mairie. "On a ouvert la salle de la mairie pour avoir un endroit chauffé, on a servi du café aussi" .

Le maire et deux de ses adjoints ont remorqué 17 camions bloqués à l'entrée de Firbeix. - Philippe François

Une salle chauffée ouverte par précaution à Mensignac

A Mensignac, la maire Véronique Chabreyrou, a demandé à son adjointe d'ouvrir la salle des fêtes pour accueillir les Périgourdins bloqués sur la route "certains nous demandaient s'ils pouvaient laisser leurs voitures sur le parking et on s'est dit qu'on allait ouvrir la salle des fêtes par précaution car il y avait des gens avec des enfants". A Mensignac "Ca été compliqué de 18h à 21h avec le bourg complètement bloqué où il était impossible de circuler".

En Dordogne, il est rare de voir autant de neige tomber d'un coup et surtout s'accumuler sur les routes. La neige a provoqué également des coupures d'électricité importantes. Jusqu'à 15.000 foyers privés d'électricité hier soir, ils sont encore 8.000 ce vendredi matin dans tous les secteurs du département : Thiviers, Mussidan, le Bergeracois, le Sarladais, Château l'Evêque, Thenon, Azerat, Nontron.... 150 agents d'Enedis sont mobilisés avec des renforts venus du Lot-et-Garonne et du Limousin.