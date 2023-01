VIDÉO - Quand des tracteurs remorquent des voitures et des camions coincés par la neige en Dordogne

Avec l'arrivée de la neige sur les routes, la solidarité s'est organisée pour aider les automobilistes et les chauffeurs bloqués par la neige.

A Marsaneix, un habitant aide des automobilistes

A Marsaneix, au sud de Périgueux, plusieurs voitures ont été abandonnées au bord de la route à cause de la neige. Ce vendredi matin, un habitant appelé "Bambi" a sorti son tracteur pour remorquer les voitures bloquées.

À Firbeix, 17 camions remorqués par un tracteur

À Firbeix, l'un des endroits les plus froids du département rappelle le maire Philippe François, 17 camions se sont retrouvés bloqués sur la nationale 21. Le maire et deux de ses adjoints se sont occupés de la circulation entre 18h et minuit. L'un des adjoints de la commune qui est agriculteur est allé chercher son tracteur pour débloquer la route.

Les trois élus ont remorqué les camions jusqu'au parking. Sur les 17 poids-lourds, 12 ont passé la nuit sur place. Le maire de Firbeix a également ouvert la salle de la mairie pour avoir un endroit chauffé.

Firbeix est l'une des communes où il fait le plus froid en Dordogne - Philippe François

A Sarlat, des agriculteurs viennent en aide aux voitures

A Sarlat, plusieurs Périgourdins témoignent de l'aide apportée par une famille d'agriculteurs qui les ont aidé à remonter la route jusqu'à l'hôpital.