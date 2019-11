Neige en Drôme Ardèche : encore quelques milliers de foyers sans électricité et des écoles fermées

Drôme, France

Les équipes de RTE et Enedis travaillaient ce lundi soir au rétablissement d'une ligne moyenne tension dans la Drôme qui permettrait à 8 000 foyers de retrouver l'électricité. On sait que la situation s'est améliorée par exemple à Saint-Marcel-lès-Valence dans la soirée. Enedis n'a pas communiqué de nouveaux chiffres sur le nombre de foyers privés de courant.

A 12h lundi, 14 500 foyers étaient sans électricité dans la Drôme, 6 000 en Ardèche, et les agents entraient dans un vrai travail de fourmi pour reconnecter chaque hameau.

Des écoles restent fermées

A Romans-sur-Isère, 19 écoles publiques sur 21 (maternelles et élémentaires) pourront rouvrir ce mardi. Seules les écoles Jacquemart (élémentaire) et Jules-Ferry (maternelle) ne pourront rouvrir. "La cour de l’école Jacquemart doit en effet être sécurisée (nombreux arbres). Quant à l’école Jules-Ferry, l’électricité n’est pas rétablie" précise un communiqué de la mairie, "les services de la Ville mettent tout en œuvre pour une réouverture de ces deux écoles jeudi 21 novembre, sachant qu’il n’y a pas classe mercredi".

Des solutions d'accueil sont néanmoins proposés. Pour l’école maternelle Jules-Ferry, un accueil est possible à l’école maternelle Jules-Nadi (boulevard Gignier) pour les enfants inscrits aux heures éducatives et à la restauration scolaire et un accueil est possible dans les locaux de l’Amicale laïque (rue Germain Martin) pour les autres enfants, sur le temps scolaire (8h30-11h30 / 13h30-16h30). Pour l’école élémentaire Jacquemart, un accueil est possible à l’école élémentaire Pouchelon pour les CP/CE1/CE2, un accueil est possible au collège Triboulet pour les CM1/CM2.

A Valence, l'école Langevin, toujours sans électricité, est fermée ce mardi. Idem à Margès. La préfecture de la Drôme a également recensés la fermeture des écoles de Rochefort-Samson, Beauregard-Baret, Eymeux, Saint Vincent la Commanderie, Charmes-sur-Herbasse, Chantemerle-les-Blés, Saint Christophe et le Laris, Montchenu, Saint Avit et Valherbasse.

Le lycée Sport et Nature de la Chapelle-en-Vercors rouvrira mercredi matin 9h. Un groupe électrogène a été acheminé, le lycée a à nouveau de l'électricité, mais le temps de remettre en chauffe le bâtiment et d'être en mesure d'accueillir les élèves confortablement, il rouvrira mercredi. Le ramassage scolaire sera à nouveau effectué ce matin là.

Des foyers encore privés d'eau potable

Dans la Drôme, 400 groupes électrogènes ont été déployés dans la Drôme, beaucoup pour reconnecter des pompages d'eau potable. Mais il reste des difficultés.

1800 foyers n'ont toujours pas d'eau potable à Charpey et Saint-Vincent-la-Commanderie. Retour à la normale prévue ce mardi.

Entre 30 et 50 personnes sont aussi sans eau potable à Saint-Barthélémy-de-Vals, une chambre de vannes a été noyée. La réparation est en cours.