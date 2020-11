Neige en Drôme Ardèche : Enedis va reconstruire 650 kilomètres de lignes électriques plus solides

Enedis lance des travaux de reconstruction du réseau électrique, près d'un an après la violente tempête de neige, qui a frappé la Drôme et l'Ardèche, le 14 novembre 2019. L'entreprise va investir 65 millions d'euros avec un objectif : ne plus vivre une telle situation. Des chutes exceptionnelles de neige collante ont provoqué des dégâts ont été considérables sur le réseau électrique. 330.000 foyers ont été privés courant, 143.000 en Drôme Ardèche_. "_90% des foyers touchés ont été réalimentés dans un délai de 72 heures, 98% un jour plus tard", souligne Patrick Lyonnet, directeur régional chez Enedis, délégué Sillon Rhodanien. Mais les 2% restants ont dû patienter jusqu'à dix jours.

La gestion de la crise par Enedis a été très critiquée. Le maire de Vanosc (Ardèche) avait voté d'un conseil municipal une délibération intitulée "Demande de retour d'un vrai service public".

Phase 1 et 2 : réparation et sécurisation

Enedis a immédiatement lancé un plan en quatre phases : il a d'abord fallu répondre à l'urgence en réalimentant les foyers privés d'électricité, la deuxième priorité a été de sécuriser le réseaux électrique pour éviter tout accident. Les phases 3 et 4 sont en cours.

Phase 3 : consolider le réseau

Depuis novembre 2019, les agents Enedis consolident le réseau électrique. "Ils le remettent dans l'état dans lequel il se trouvait avant la tempête. Des chantiers sont en cours, cette phase va se terminer en juin 2021", précise Jeanine Doppel, directrice territoriale d'Enedis en Drôme-Ardèche.

Phase 4 : reconstruction

Mais parallèlement à ses travaux de remise en état Enedis travaille sur la reconstruction de son réseau électrique. "Consolider le réseau, ça ne suffit pas. Il faut reconstruire! reconstruire pour ne pas avoir autant de dégâts si une telle tempête venait à se reproduire, pour qu'il n'y ait pas autant de foyer privés d'électricité", confie Patrick Lyonnet.

650 kilomètres de lignes électriques à reconstruire

Un diagnostic du réseau électrique a été élaboré par les agents d'Enedis. "Nous sommes allés voir par hélicoptères, avec des drones ou à pied... Nous sommes allés voir l'état de nos lignes. Nous avons répertorié tous les incidents et évalué le nombre de kilomètres de réseau à reconstruire", explique Jeanine Doppel. Enedis va reconstruire 650 kilomètres de son réseau électrique, principalement en Drôme-Ardèche, mais également dans la Loire et en Isère.

un kilomètre de réseau, c'est 100.000 euros de travaux

Les travaux vont démarrer en janvier 2021, par exemple, dans le nord-Drôme, dans le secteur de Peyrins, Génissieux, Châtillon-Saint-Jean, Saint-Paul-lès-Romans...

80% des lignes électriques seront enfouies

Tous les chantiers, sur les quatre départements sinistrés suite à la tempête, devrait prendre fin en 2024. Et cette reconstruction des lignes électriques à un coût :" un kilomètre de réseau, c'est 100.000 euros de travaux". Soit 65 millions d'euros.Jeanine Doppel spécifie également que 80% des lignes seront enfouies sous terre et 20% resteront aérienne (si la zone est inondable ou trop rocheuse).