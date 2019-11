Neige en Drôme Ardèche : peut-on enfouir tout le réseau électrique ?

Sur les plus de 30 000 kilomètres de lignes moyenne et basse tension en Drôme Ardèche, moins de 40% sont déjà enfouies.

Drôme, France

C'est une question que des sinistrés de l'épisode de neige exceptionnel de cette mi-novembre se posent : pourquoi ne pas enfouir tous les câbles électriques ?

Il y a plus de 30 000 km de lignes électriques moyenne et basse tension sur les deux départements : 17 000 dans la Drôme, 14 000 en Ardèche. 40% du réseau est déjà enfoui dans la Drôme (49% sur la moyenne tension ; 36% sur la basse tension). Un tiers est déjà enfoui en Ardèche (42 % sur la moyenne tension ; quasi 26% sur la basse tension).

L'enfouissement coûte cher

La difficulté, c'est que l'enfouissement a un coût. Impossible de donner une moyenne de prix au kilomètre. Cela dépend du terrain, de la configuration des lieux. Le Service Public des Energies dans la Drôme explique que c'est très variable : en plaine, une ligne souterraine est deux fois plus chère qu'une aérienne ; en montagne cela peut être dix ou vingt fois plus cher.

Ce mardi à l'Assemblée nationale, la ministre de la transition écologique Elisabeth Borne a assuré qu'Enedis consacrait 1 milliard d'euros par an à la modernisation et sécurisation du réseau en France et que 18 000 kilomètres de lignes étaient enterrés chaque année. En 2018 par exemple, Enedis a enfoui 30 kilomètres de moyenne tension dans la Drôme.

Enfouissement pas toujours possible, et pas infaillible

L'enfouissement n'est pas envisageable sur tous les terrains. Et ce n'est pas non plus la solution miracle : les pannes sont plus difficiles à détecter et réparer sur un réseau souterrain et il peut souffrir aussi. Cet été, dans la Drôme, des câbles ont chauffé à cause de la canicule et engendré des pannes.