EN IMAGES - Neige en Ile-de-France : la N118 ne devrait pas rouvrir avant le milieu de la matinée

Comme prévu par Météo France, notre région est sous la neige ce mercredi. Le réseau de bus est très perturbé. La N118 devrait rester fermée jusqu'en milieu de matinée au moins indique le CRIR. A Paris, le périphérique et les grands axes sont dégagés. Des écoles sont fermées dans trois départements.

L'Ile-de-France est couverte d'un manteau blanc ce mercredi matin. Il fait froid et ça glisse sur les routes. Les températures sont descendues jusqu'à -6 degrés dans certaines communes. Privilégiez les grands axes qui ont été déneigés et salés cette nuit. Restez chez vous : c'est le conseil des préfectures. Si vous ne pouvez pas faire autrement, soyez prudent et diminuez votre vitesse.

Sur la route

le CRIR (centre régional d'informations routières) indique que la RN118 est en cours de traitement. Elle ne devrait pas rouvrir avant le milieu de la matinée.

Les poids lourds de plus de 7.5 tonnes n'ont pas le droit de circuler. La RN118 est fermée à la circulation depuis 21h00 mardi, entre le Pont de Sèvres et les Ulis, dans les deux sens.

Ecoles fermées

Les transports scolaires sont suspendus dans plusieurs départements de grande couronne (Essonne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne).

Pas d'école dans les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise. Les cours se font en distanciel même si un accueil est prévu pour les enfants des familles qui ne pourraient pas faire autrement.

Les transports en commun

Attention si vous devez prendre les transports en commun ce mercredi matin. Des retards sont à prévoir à cause de la neige. Informez vous avant de vous rendre à la gare ou à l'arrêt de bus.

Les ligne N et R du Transilien sont très perturbées par la neige. Le RERC roule au ralenti à cause des crues ce mercredi.

Certaines lignes de bus ne circulent pas à cause de la neige d'autres ont des itinéraires réduits. Le détail de ces perturbations est à voir sur le site de la RATP.

Dans l'Essonne le réseau Transdev est à l'arrêt pour l'instant. Une reconnaissance est en cours pour faire le point.

L'Ile-de-France en vigilance orange neige et verglas ce mercredi.

Neige en Ile-de-France - Météo France

Paris n'a pas été épargnée par la neige. Il y avait de gros flocons qui tombaient sur la capitale vers minuit et demi ce mercredi matin. Le périphérique a été salé, les grands axes aussi.

Paris dans le nuit de mardi à mercredi © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Prudence si vous devez vous déplacer

De la neige en Seine-Saint-Denis © Radio France - Hajéra Mohammad

A Boulogne Billancourt, c'est tout blanc.

Joli manteau blanc dans les Yvelines.

Le Plan grand froid est activé à Paris et dans quatre départements d'Ile de France, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise. Au total, 938 lits supplémentaires ont été ouverts en ce début de semaine dans la région Île-de-France, dont 614 à Paris. La région dispose désormais de capacités d'accueil pour 136.000 personnes à la rue.

D'autres information à suivre tout au long de la journée.