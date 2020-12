Neige en Isère : environ 1000 personnes privées de courant

Les importantes chutes de neige tombées ce vendredi après-midi et jusqu'en fin de soirée ont occasionné de nombreuses coupures de courant dans les Alpes. Près de 10.000 personnes ont été impactées en Isère et 1000 sont, ce samedi matin, toujours sans électricité chez eux.

Vous l'avez sûrement constaté, il a neigé en Isère ce vendredi. Et pas qu'un peu ! Plusieurs centimètres sont tombés à Grenoble et ses alentours, jusque dans la vallée du Gresivaudan et sur les massifs alpins. Le réseau électrique a été touché et environ 10.000 personnes ont été privées, plus ou moins longtemps, de courant depuis vendredi soir.

Ce samedi matin, Enedis confirme que 4000 personnes sont toujours sans électricité dans les Alpes, dont 1000 se trouvent en Isère. La société de gestion du réseau électrique affirme que tous les moyens sont mis en place pour un retour à la normale en fin de journée ce samedi.

Un phénomène qui s'était produit en Nord-Isère au mois de novembre l'année dernière. 20.000 foyers étaient privés de courant au plus fort de la crise.