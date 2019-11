Neige en Isère : La situation s’améliore, mais petit à petit

Bourgoin-Jallieu, France

L’A48 coupée jusqu’à 8 heures ce matin, les autres autoroutes longtemps interdites aux poids-lourds, jusqu’à 90.000 foyers privés de courant, des lignes SNCF coupées, et le décès d’un homme à Roche, les importantes chutes de neige ont eu un fort impact sur le département de l’Isère. Le point à la mi-journée.

Des dizaines de milliers de foyers isérois privés de courant

Le principal point noir n’est plus la circulation sur les routes iséroises, mais les coupures d’électricité. La neige très humide et lourde a fait plier sous son poids les arbres, coupant les routes (voir ci-dessous), et les lignes électriques. Ce matin encore 90.000 foyers étaient privés de courant, dans le Nord-Isère, les terres froides, mais aussi sur toute la partie ouest du département, et dans le pays viennois.

Amélioration sur le réseau autoroutier

Le plus dur est passé sur les routes iséroises. Devant les fortes précipitations neigeuses (32 centimètres relevés au col de Rosatière), l’A48 a été coupée à la circulation jusqu’à 8h ce matin. Les autres autoroutes, A43, A49 et A51, ont, elles, été interdites aux poids lourds. Des restrictions désormais levées, le trafic est en nette amélioration. Sur l’A7, les plus de 3.000 camions stationnés reprennent la route au compte-goutte, pour faciliter les choses le péage de Chanas reste pour le moment fermé.

Sur le réseau secondaire, la plus grande prudence est de mise. Beaucoup d’arbres sont tombés sur les chaussées et de nombreuses routes sont encore difficilement praticables, voire impraticables. Hier soir, un homme de 63 ans est mort à Roche, dans le Nord-Isère, tué par la chute d’un arbre alors qu’il tentait de dégager une route encombrée par la neige.

La plupart des trains toujours à quai

Là encore, ce sont les arbres écroulés sur les voies qui posent problème. Il n’y a actuellement, au départ de Grenoble, uniquement des trains en direction de Chambéry. Les trains en direction de Lyon font le détour, et les retards sont importants. En direction de Valence, des cars de substitution sont mis en place pour toute la journée. La ligne Grenoble-Lyon pourrait à nouveau fonctionner à 16 heures. Les trains vers Veynes dans le sud du département pourraient repartir à 13 heures.