Neige en Limousin ce lundi : perturbations électriques et routières, notamment en Haute-Corrèze

C'est un épisode hivernal assez marquant. Entre les forts vents de la tempête Bella dimanche soir et les fortes chutes de neige enregistrées la nuit dernière, une partie du Limousin a un peu souffert ces dernières heures, essentiellement en Haute-Corrèze, où l'on a recensé des coupures de courant.

L'opérateur Enedis a ainsi compté jusqu'à 4.000 foyers privés d'électricité en Limousin, essentiellement dans le secteur d'Ussel, en Corrèze, où les réparations sont très difficiles à organiser, malgré de nombreux agents sur le terrain. Ces derniers ont en effet du mal à accéder aux lignes cassées ou tombées à terre, sous l'effet du vent et/ou de la neige, car la circulation est très délicate par endroits.

La Corrèze sous la neige © Radio France - Mickaël Chailloux

Des opérations de déneigement étaient bien en cours, encore ce lundi midi, mais le Conseil Départemental de la Corrèze précise que des arbres sont aussi tombés sur les routes. Impossible aussi de faire décoller un hélicoptère pour faire le diagnostic vu d'en haut, précise un représentant d'Enedis, car du vent assez conséquent est de nouveau attendu cette après-midi.

Réparations en cours, d'autres chutes de neige attendues ces prochaines heures en Corrèze

A la mi-journée ce lundi, on recense donc encore 3.500 foyers sans courant, dont 3.000 dans ce secteur d'Ussel. Et on sait déjà que l'électricité ne pourra pas être rétablie partout d'ici ce soir. Les réparations avancent un peu mieux en Haute Vienne, où il y a eu moins de neige et où les "dégâts" étaient bien plus limités. Les coupures de courant, d'ailleurs plutôt liées au vent d'hier soir, se concentrent désormais autour d'Eymoutiers et Lussac-les-Eglises, où tout pourrait rentrer dans l'ordre en fin d'après-midi.

Circulation délicate sur le réseau secondaire en Corrèze © Radio France - Mickaël Chailloux

La situation la plus délicate concerne donc toujours la Corrèze, d'autant que de nouvelles averses de neige sont annoncées pour ce lundi après-midi, jusqu'à 2 ou 3 centimètres de plus par heure, selon Météo France, qui prévoit aussi une nouvelle louche d'une douzaine de centimètres supplémentaires la nuit prochaine.

Sur les routes, enfin, pas de gros accident à signaler pour l'instant. La circulation des poids lourds sur l'A89 reste, pour l'heure, interdite entre St Germain-les-Vergnes et Clermont-Ferrand, tout comme sur la Départementale 1089 à partir de Tulle.