Neige en Moselle : à bord d'une saleuse de la Ville de Metz

La Moselle revêt son blanc manteau. La neige tombe depuis hier. Des chutes qui sont synonymes de beaucoup de travail pour les chauffeurs qui s'occupent de saler les routes.

Une dizaine de camions-saleuses étaient à l'ouvrage dès 9 heures du matin ce jeudi, prêtes à sécuriser les rues de Metz et son agglomération.

Sécuriser les routes

C'est depuis la cabine du camion-saleuse que le chauffeur contrôle le salage de la chaussée. "J'ai tout à proximité, mon GPS pour savoir où aller, et un boitier à ma droite pour régler le salage", explique Yannick, qui conduit l'un des camions-saleuses de la Ville de Metz.

L'objectif, c'est de sécuriser les grands axes en priorité, les plus empruntés. Les accidents de la circulation sont en effet à craindre car la neige semble bien tenir sur la chaussée. "On sale mais quand on repasse on voit bien qu'une pellicule s'est reformée, ça veut dire qu'on va repasser régulièrement pour nettoyer", prévoit Yannick.

Sur la route, il faut se tenir à distance des saleuses © Radio France - Elodie Rabelle

Quand le sel, ne suffit pas, la neige est déblayée grâce à une lame placée à l'avant de la saleuse qui racle la neige.

Ce vendredi, avec les températures négatives annoncées par Météo France, il risque d'y avoir du verglas sur les routes mosellanes.

Les saleuses seront de nouveau mobilisées. Si vous prenez la route et que vous en croisez une, ne commettez pas d'imprudence : tenez vous à distance, et surtout ne les doublez pas.