Neige en Moselle : pas de transports scolaires, restrictions pour poids-lourds, suivez la situation en direct

La Moselle est en vigilance orange neige et verglas jusqu'à 16h, ce jeudi. La Préfecture a mis en place une série de mesures de prévention. Les transports scolaires et interurbains ne sont pas autorisés à circuler et des restrictions sont mises en place pour les camions.

Un "épisode neigeux remarquable" touche le nord-Est de la France. La Moselle est placée en vigilance orange neige-verglas par Météo France. On attend 5 cm de neige à Metz et Thionville, et jusqu'à 15 cm dans le sud du département.

Info route, info pratique, suivez la situation en direct sur France Bleu

France Bleu Lorraine est à vos côtés pour suivre l'évolution de la situation en direct, ce jeudi, dès 6h du matin.

Transports scolaires et interurbain annulés

Les cars scolaires ne passeront pas prendre les enfants pour les emmener à l'école, ce jeudi. Les liaisons interurbaines ne seront pas assurées non plus. La Préfecture a pris un arrêté pour leur interdire de circuler dans tout le département de la Moselle. Des mesures similaires sont prises dans la Meuse et en Meurthe-et-Moselle.

Depuis hier soir, les mairies relayent l'information à leurs habitants

Vitesse limitée et interdiction de doubler pour les poids-lourds

Sur décision du Préfet de la Zone de défense et de sécurité Est, les camions de plus de 3,5 tonnes ne pourront pas circuler à plus de 70km/h, sur les routes et autoroutes de Moselle, mais aussi des Ardennes, du Doubs, du Jura, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, des Vosges et du Territoire de Belfort.

Les autorités ajoutent que "les manœuvres de dépassement sont interdites" pour ces véhicules.

La Préfecture de la Moselle appelle à éviter les déplacements non indispensables

Dans un communiqué, la Préfecture de la Moselle appelle "à éviter tout déplacement non indispensable, ou à défaut privilégier les bus de ville".

Pour les personnes qui prendraient leurs voitures, ils sont invités à "emporter des boissons, de la nourriture, et des couvertures nécessaires en cas de blocage" et à respecter les déviations et les restrictions de circulation mises en place.

Les Mosellans sont également invités à dégager la neige devant leur domicile et à saler les trottoirs.