Neige : envoyez-nous vos plus belles photos en Creuse !

La neige cause des difficultés de circulation sur les routes creusoises ce vendredi 7 janvier. Les chaussées sont glissantes : pompiers et gendarmes sont mobilisés sur plusieurs accidents sans gravité. Mais la neige sublime aussi les paysages. Envoyez-nous vos plus belles photos via notre page Facebook, nous les publierons dans cet article.

Mérine a pris cette photo à la Souterraine, où la température affiche 0,7°C ce vendredi matin - Mérine