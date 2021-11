Neige et inondations : 13 départements toujours en vigilance orange

11 départements du sud-ouest, du massif central et des Alpes sont en vigilance orange pour la neige, le verglas ou les avalanches. Le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance pour les crues, après des pluies intenses.

Ce lundi matin, Météo France maintient 13 départements en vigilance orange suite aux chutes de neige et aux fortes pluies. Mais la tendance est à l'amélioration.

13 départements sont en vigilance orange ce lundi matin - Météo France

11 départements touchés par la neige

Plusieurs régions restent concernées par la vigilance à la neige/verglas. Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et la Haute-Garonne pour le sud-ouest, la Corrèze, la Creuse et le Puy-de-Dôme autour du Massif central, et l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie pour les départements alpins.

Les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques sont également en vigilance orange pour le risque d'avalanches. De grandes avalanches peuvent se produire à partir de 2.000 mètres, d'après Météo France.

Dans le Puy-de-Dôme, l'autoroute A89 a rouvert à la circulation ce lundi matin à 6 heures, après avoir été fermée toute la nuit. Il a fallu permettre à 1.500 automobilistes bloqués de reprendre la route.

Le Nord et le Pas-de-Calais sous les eaux

Dans les Hauts-de-France, le Nord et le Pas-de-Calais restent en vigilance orange pour le risque de crues. La Lys et la Lawe sont sorties de leur lit, inondant plusieurs secteurs de la Flandre et l'Audomarois. Il est parfois tombé l'équivalent de 20 jours de pluie en quelques heures. Dans certaines communes, les routes étaient noyées sous 60 cm d'eau.

A Esquelbecq, une cinquantaine d'habitants ont du être évacués.

Tendance à l'amélioration

Ce lundi, le temps devrait s'améliorer. Les précipitations vont se décaler sur le Jura et les Alpes du Nord en cours de matinée, avant de faiblir progressivement dans l'après-midi. Elles resteront persistances en montagne.

La limite pluie-neige sera encore très basse, vers 200 mètres.