Neige et verglas : 19 départements maintenus en vigilance orange, de faibles précipitations encore à prévoir

Après les chutes de neige de la nuit et les quelques perturbations qu'elles ont entraîné dans plusieurs régions, 19 départements sont maintenus en vigilance orange à la neige et au verglas ce mercredi, indique Météo France cet après-midi. Des chutes de neige et pluies verglaçantes peuvent encore se produire dans la soirée et jeudi sur les départements en alerte.

ⓘ Publicité

À lire aussi VIDÉO - Conduite sur neige et verglas : quelques conseils pour garder la maîtrise de son véhicule

La carte de vigilance

Les 19 département maintenus en vigilance orange neige-verglas ce mercredi après-midi. © Radio France - Météo France

Les 19 départements toujours concernés sont : Aube, Eure-et-Loir, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

La vigilance orange a été levée dans 6 départements : la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, l'Orne, l'Eure et la Marne.

Encore des chutes de neige et de pluies verglaçantes à prévoir

D'après le bulletin de Météo France, ce mercredi soir, de faibles précipitations sous forme de neige ou de petites pluies verglaçantes peuvent encore se produire entre le bassin parisien et l'Alsace, en particulier sur les départements placés en vigilance orange.

La nuit prochaine, quelques précipitations très éparses et très faibles sur le nord du pays et du regel peuvent maintenir les routes glissantes jusqu'en matinée de jeudi entre région parisienne et Nord-Est, où les gelées sont généralisées.