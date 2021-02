CARTE - Neige et verglas : 35 départements en vigilance orange, la circulation difficile par endroits

Comme prévu, le froid et la neige se sont abattus sur le Nord de la France pendant la nuit de mardi à mercredi. Au total, 35 départements restent en vigilance orange, dont 31 départements sont en vigilance "neige-verglas" : l'Aisne, l'Aube, la Côte-d'Or, le Doubs, la Haute-Marne, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Somme, les Vosges, l'Yonne, le Territoire-de-Belfort ainsi que les départements de Bretagne - Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Morbihan et Finistère - le Calvados, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Manche, la Mayenne, l'Orne, Sarthe et tous les départements d'Ile-de-France : Paris et la petite couronne (75-92-93-94), la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.

Le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme et l'Aisne sont en vigilance orange "grand froid". L'alerte est valable jusqu'à ce mercredi à 12h.

Météo France place au total 35 départements en vigilance orange - ©Météo France

Ce mercredi matin, la perturbation neigeuse s'étend de la Normandie à l’Alsace en passant par l’Île-de-France. Du verglas peut encore se produire très localement. Les précipitations ont cessé sur la Bretagne et elles s'atténuent par l'ouest. Les hauteurs mesurées se situent généralement entre 2 et 5 cm. Localement des valeurs de l’ordre d’une dizaine de centimètres sont possibles, peut-être même plus, dans les Côtes d’Armor en particulier, qui semble le département le plus touché par cet épisode. À noter que le vent a pu créer de petites congères par endroits.

Grand froid

Ce mercredi matin des Hauts-de-France aux Ardennes les températures sont souvent comprises entre -5 et -10°C. Avec du vent de nord-est pouvant atteindre de 20 à 40 km/h. Le ressenti peut donc s'abaisser autour de -15 à -18°C.

Les précipitations neigeuses vont continuer à faiblir par l’ouest tandis qu’elles vont perdurer encore quelques heures sur l’est. Ce matin, même si les chutes de neige ont cessé sur l’ouest des départements en vigilance orange, la plus grande prudence reste de mise en raison de la présence de neige voire de glace au sol, et de petites accumulations dues au vent (D'où un maintien en vigilance orange même si il ne neige plus).