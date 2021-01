Neige et verglas attendus la nuit prochaine en Dordogne

Météo France a placé la Dordogne en vigilance jaune à la neige et au verglas pour la nuit de lundi à mardi. Quelques chutes de neiges sont attendues dans l'Est du département.

On attend un peu de neige et du verglas sur l'Est de la Dordogne

On attend un peu de neige et du verglas la nuit prochaine en Dordogne. Météo France vient de placer le département en alerte jaune à la neige et au verglas. On attend quelques chutes de neige et des pluies verglaçantes sur l'Est du département, à l'Est d'un axe Nontron/Périgueux. La préfecture demande aux automobilistes qui seraient contraints de prendre la route d'être prudents.

Pas encore de record de froid en Dordogne

Côté températures, selon Météo France on a enregistré jusqu'à -10 degrés ce lundi matin en Dordogne. Il ne s'agit pas de record, puisqu'on a déjà connu jusqu'à -15 degrés dans le département à la mi-janvier. La nuit prochaine, les températures seront comprises entre -2 et -1 degrés. Demain mardi, la pluie s'invitera une bonne partie de la journée avec des températures qui se radoucissent, 7 à 9 degrés pour les maximales et 4 à 6 degrés pour la nuit de mardi à mercredi.