Neige et verglas : beaucoup de dégâts en Alsace ce mercredi

La neige et le verglas présents toute la journée du mercredi 14 décembre en Alsace ont surpris de nombreux automobilistes et usagers de la route. Tout au long de la journée les secours des deux départements ont été particulièrement mobilisés.

ⓘ Publicité

Accidents de la route et fractures

Dans le Haut-Rhin, les pompiers sont surtout intervenus pour des chutes sur les trottoirs ou à vélo. La faute notamment au phénomène de "glace noire", ces pluies qui se transforment immédiatement en verglas et qui en ont surpris plus d'un. "C'est le phénomène le plus dangereux, c'est le plus glissant, c'est du verglas à l'état pur," explique Christophe Mertz météorologue chez Atmo Risk sur France Bleu Alsace.

Les pompiers haut-rhinois ont dénombré, en fin de journée, 170 interventions au total, soit une quarantaine de plus que lors d'une journée classique. Ces accidents à cause de glissade ont souvent mené à des fractures ou des entorses qui ont entrainé des files d'attente devant les urgences de Colmar et Mulhouse.

Dans le Bas-Rhin, c'est surtout la neige qui sévi. Les pompiers ont donc été très occupés sur les routes avec 130 interventions (l'équivalent d'une journée complète en temps normal) rien que dans la matinée. Les dégâts étaient heureusement surtout matériel.

Selon les prévisions de Météo Suivi Alsace, il faudra encore particulièrement vigilant jeudi 15 décembre. Des pluies verglaçantes sont attendues dans le Sud-Alsace alors que la neige pourrait recouvrir des plaques de verglas dans le Centre-Alsace.