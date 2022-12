Neige et verglas en Bretagne : vos conditions de circulation ce jeudi

Oui il commence à neiger ce jeudi matin en Bretagne : les auditeurs de France Bleu témoignent de grésil, de neige, de neige fondue dans la pointe bretonne.

Finistère

Dans le Finistère, "dans la moitié sud du département de la pluie/neige est observée ainsi que de légères chutes de neige du côté du Morbihan. Opération de salage en cours sur zones très localisées", précise le conseil départemental. A 7 heures, les agents constataient aussi "des pluies verglaçantes très localisées" sur le sud ouest.

A Cast, "la neige tient au sol" à 7 heures, signale une auditrice

Morbihan

Les premières perturbations sont à signaler dans le nord du Morbihan : pluie et neige mêlées selon les pompiers, qui parlent de "routes glissantes." Sur la carte du département, on constate une circulation délicate également dans le secteur de Lorient et Plouay.

Viabilité hivernale 15/12 - Département du Morbihan

Côtes d'Armor

Dans les Côtes d'Armor, "la circulation est normale sur le réseau routier principal du département", précise le service des routes. Toutefois, sur le secteur sud RN12, les températures proches de zéro peuvent provoquer la formation de plaques de verglas localisés ou quelques chutes de neige et rendre les chaussées localement glissantes. Au lever du jour, ce phénomène pourrait s'accentuer". Sur la carte du département, tout le sud d'une ligne Guingamp St Brieuc Broons ainsi que l'agglomération de St Brieuc sont qualifiés de routes à "circulation délicate".