Neige et verglas : la distribution du courrier perturbée sur une partie de la Bretagne

En raison de la neige et du verglas, la distribution du courrier et des colis est perturbée ce jeudi 11 février en Bretagne annonce la direction régionale de la Poste.

La Bretagne connait ce jeudi 11 février un nouvel épisode neigeux du Finistère au Morbihan après celui qu'ont connu l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor mardi 9 février. Conséquence, les tournées des facteurs sont perturbées. On fait le point département par département selon les informations communiquées par la direction régionale de la Poste en Bretagne.

Côtes d'Armor

La distribution et la collecte des courriers et colis ne pourront être assurées dans leur intégralité ce jeudi sur les secteurs de Lannion, Guingamp, Loudéac, Dinan et Saint-Brieuc. A noter qu’aucune tournée du centre-ville de Saint-Brieuc (effectuées à vélo en temps habituel) n’a pu être assurée pour raisons de sécurité.

Finistère

Au-vu des conditions de circulation difficiles, la distribution et la collecte des courriers et colis ne pourront être assurées ce jeudi sur l’ensemble du département.

Ille-et-Vilaine

La distribution des courriers et colis pourrait être perturbée ce jeudi. A noter certaines tournées dans la campagne de Saint-Malo et de Dinard n’ont pas pu être assurée pour raisons de sécurité. La collecte des courriers et colis sera bien assurée sur l’Ille-Et-Vilaine.

Morbihan

La distribution et la collecte des courriers et colis ne pourront être assurées ce jeudi sur l’ensemble du département. Excepté sur le secteur nord-est du département où une partie de la distribution a pu être assurée.