La neige et le verglas touchent l'Occitanie en cette fin de semaine de printemps. 22 départements, dont la Haute-Garonne, l'Ariège , l'Aveyron et les Hautes-Pyrénées sont placés en vigilance orange par Météo France.

Neige et verglas : la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et l'Aveyron placés en vigilance orange

Météo France étend sa vigilance orange neige et verglas déclenchée depuis jeudi. Ce vendredi et jusqu'à 6h samedi, ce sont désormais 22 départements qui sont concernés dont la Haute-Garonne, l'Ariège, l'Aveyron et les Hautes-Pyrénées. Les plus importantes hauteurs de neige peuvent avoisiner dix centimètres sur le Cagire et le Luchonnais selon Météo France.

C'est d'abord le piémont pyrénéen dès 300m (entre Tarbes, le Comminges, la Basse-Ariège et la Haute-Vallée de l’Aude) qui sera concerné par les chutes de neige ce vendredi. Dans la nuit de vendredi à samedi, des précipitations neigeuses pourraient également concerner la région toulousaine et le Lauragais. Ces secteurs pourraient donc se doter d’un saupoudrage blanc samedi matin voire d’une petite couche de 2 à 3 centimètres dès 400m. Un épisode très temporaire, remontée des températures à partir de lundi.