Neige et verglas : la vigilance orange est levée dans les Hauts-de-France

La vigilance orange a été levée par Météo France ce jeudi dans les Hauts-de-France. Les chutes de neige vont se faire de plus en plus faible dans l'après-midi et se mêler à la pluie

Fin de la vigilance orange à la neige et au verglas dans les Hauts-de-France. Elle a été levée à 13h par Météo France.

Les chutes de neige vont se faire de plus en plus faible dans l'après-midi et se mêler à la pluie. En Picardie, c'est la pluie faible qui domine. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, la neige reste dominante mais son intensité baisse.

5 à 10 centimètres de neige sur les hauteurs

Il est tombé jusqu'à 10 centimètres de neige par endroit dans les Hauts-de-France. Sur l'épisode, on a observé des traces à 3cm sur les secteurs les moins touchés du nord du Nord-Pas-de-Calais et du sud de la Picardie, plutôt 3 à 5cm sur la Somme, le nord de l'Aisne et le sud du Nord-Pas-de-Calais et entre 5 et 10 cm sur les hauteurs concernées.

Le redoux, déjà amorcé, se poursuit en cours d'après-midi et la majorité de la couche de neige accumulée sur l'épisode devrait fondre d'ici la fin de la journée (elle pourra persister sur les hauteurs de l'Artois et de l'Avesnois-Thiérache).

Attention aux rafales de vent en Picardie

Sur la moitié sud de la Picardie, le redoux en seconde partie de matinée s'accompagne d'un renforcement du vent de nord-ouest, avec des rafales atteignant 70 à 90 km/h en début d'après-midi, ponctuellement un peu plus.