Neige et verglas : Météo France place 12 départements en vigilance orange ce mardi

Météo France prévoit de la neige et du verglas en Haute-Savoie dans la nuit de lundi à mardi.

La vigilance orange neige et verglas concerne désormais 12 départements, selon le dernier bulletin de Météo France publié ce mardi à 6 heures.

ⓘ Publicité

La neige est tombée dans l'est

Par rapport au précédent bulletin publié à 4 heures, la Savoie s'ajoute aux départements de la Loire, du Rhône, de l'Ain et de la Haute-Savoie, déjà placés en vigilance orange depuis lundi soir, pour un phénomène de neige et de pluies verglaçantes en cours.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la neige est tombée dans la nuit, à basse altitude. Un fin manteau neigeux a recouvert l'agglomération de Saint-Etienne (2 à 5 cm), de Lyon (1 à 3 cm) et de Montélimar (3 cm). Il y avait également 6 cm de neige à Chambéry.

L'ouest en vigilance à compter de ce mardi soir

La vigilance orange neige-verglas concerne également les Côtes d'Armor, le Morbihan, l'Ile-et-Vilaine, la Manche, l'Orne, la Mayenne et la Sarthe.

Météo France incite à être "très vigilants" face au risque de pluies verglaçantes, attendues ce mardi soir dans l'ouest, et dès ce matin dans le centre et l'est.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le risque de verglas et de neige s'étendra de la Bretagne à l'Île-de-France, en passant par la Normandie.

Par ailleurs, cet épisode est prévu de s'étendre vers l'est et de perdurer jusqu'à jeudi : le niveau de vigilance est donc susceptible d'évoluer au cours des prochaines actualisations de la carte.