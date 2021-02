Il n'y aura pas de cars de transport scolaire ce jeudi dans le Loiret et en Eure-et-Loir, à cause de la neige et du verglas. Les cars Rémi seront également perturbés dans le Loir-et-Cher.

Neige et verglas : pas de transport scolaire ce jeudi dans le Loiret et l'Eure-et-Loir

En raison des conditions climatiques annoncées, la Région Centre-Val de Loire décide de suspendre les lignes scolaires Rémi en Eure-et-Loir et dans le Loiret ce jeudi 11 février.

Alerte au verglas !

La même décision avait déjà été prise à cause de la neige pour ce mercredi. Cette fois, c'est le verglas qui va compliquer la circulation des cars scolaires : il ne neige plus depuis mercredi à la mi-journée mais la neige tient au sol et les températures sont négatives et descendront jusqu'à -7 degrés dans la nuit.

Perturbations dans le Loir-et-Cher également

La Région Centre-Val de Loire annonce qu'elle suspend aussi les lignes scolaires Rémi dans le Loir-et-Cher, sauf pour le territoire des communautés de communes « Cœur de Sologne » et « Sologne des Rivières »