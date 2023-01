Neige et verglas : perturbations sur les transports scolaires de Bretagne ce mercredi

Attention ce mercredi matin sur les routes de Bretagne, avec de la neige et du verglas. Les Côtes d'Armor et le Morbihan ont déjà été impactées mardi soir. Ce mercredi matin, ce sont les conducteurs finistériens qui découvrent des routes blanchies et glissantes.

ⓘ Publicité

Ce mercredi matin, la région Bretagne prévient qu'en raison des conditions météo, "des perturbations sur les cars (lignes régulières et transport scolaire) peuvent en conséquence avoir lieu dans les Côtes d'Armor, dans le Finistère et dans le Morbihan."