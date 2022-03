Neige et verglas : onze départements placés en vigilance orange

Météo France a émis ce jeudi après-midi une alerte orange neige et verglas pour neuf départements supplémentaires, en plus du Nord et du Pas-de-Calais. Il s'agit des départements de la Somme, du Calvados, de l'Orne, de la Seine-Maritime, de l'Eure, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Creuse et du Puy-de-Dôme.

Amélioration dès vendredi

L'hiver est revenu en force une grosse chute des températures quasiment partout en France, elles ont dégringolé d'une dizaine de degrés par endroits. Quelques flocons ont déjà fait leur apparition au nord de la Loire ainsi que sur les hauteurs du Massif Central indique Météo France, qui prévoit une amélioration progressive d’Est en Ouest à partir de la fin de matinée de vendredi.

De 3 à 5 cm de neige sont attendus, avec localement une dizaine de centimètres. Sur le nord et l’est du Massif Central la neige fera son apparition dès 300 m d’altitude à partir du milieu de nuit de jeudi à vendredi et une grande partie de la journée de vendredi.