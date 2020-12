Le chef de district de Metz de la DirEst revient sur la première alerte neige et verglas lancée en Moselle en ce début de semaine, et rappelle quelques bonnes pratiques à observer sur les routes.

Neige et verglas : une situation "compliquée mais bien gérée" selon la DirEst

Véhicule de la DIREST à Champigneulles. Opérationnel pour les intempéries, neiges et pluies, sur autoroute et routes départementales.

Premières neiges de la saison sur la Moselle et l'ensemble de la Lorraine ce mardi matin. Ces quelques flocons précédés de pluies verglaçantes avaient amené Météo France à diffuser un bulletin de vigilance orange pour lundi soir et la nuit de lundi à mardi. Une alerte qui a été levée peu avant le matin.

C'était une nuit compliquée mais bien gérée

Au final, quelques perturbations et glissades très localisées, mais une situation maîtrisée se félicitait Sébastien Delbirani, chef du district de Metz à la DirEst : "C'était une nuit compliquée mais bien gérée. On a su anticiper avec nos équipes avec un salage préventif qui a bien marché."

Bien se préparer

L'occasion pour Sébastien Delbirani de rappeler quelques bons conseils à destination des automobilistes. "Les usagers doivent prendre conscience que circuler en condition hivernale est compliqué." Et de les inciter à s'y préparer le plutôt possible. Si les pneumatiques hiver sont évidemment conseillées (elles deviendront d'ailleurs obligatoires l'hiver prochain en Moselle), cela passe prioritairement par des pneus convenablement gonflés, un éclairage et une batterie en bon état, des accessoires pour affronter d'éventuels blocages...

On sort de plusieurs hivers relativement cléments, et le confinement a eu son rôle aussi.

Des bonnes attitudes que certains usagers ont pu abandonner ces derniers temps. "C'est une année particulière : on sort de plusieurs hivers relativement cléments, et le confinement a eu son rôle aussi. Des usagers ont pu repousser l'entretien de leur véhicule ou ont perdu quelques reflexes. Après, nous sommes dans une région où les gens ont l'habitude, et les réflexes reviennent très vite" tient-il à tempérer.