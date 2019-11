Neige : "Il est urgent pour les Lozériens de s’équiper en pneus d’hiver", peste un garagiste

Mende, France

Sébastien est mécanicien au garage First Stop à Mende. Depuis le début de l’épisode neigeux Sébastien et ses collègues ne chôment pas : "On n’arrête pas, tous les automobilistes arrivent en même temps pour monter leur pneus neige. On a l’habitude." En quittant son domicile ce jeudi matin, Sébastien a échappé de peu à l’accident à cause d’un automobiliste qui n’était pas équipé. "Le mec n'a pas de pneus neige, il recule et il te rentre dedans. En plus dans la voiture, il y a les enfants, c’est dangereux".

Sébastien ne comprend pas que dans un département comme la Lozère les gens ne soient pas équipés.

On vit dans un département de montagne. Chaque année, c’est la même histoire : il neige en novembre. Il faut s’équiper, c’est super important."

La Lozère a connu ce jeudi ses premières fortes chutes de neige. Résultat, la circulation a été difficile sur tout le département. Des véhicules se sont notamment retrouvés coincés sur l'autoroute A75.

à lire aussi Restrictions de circulation à cause de la neige en Lozère

Quelques accidents également comme à Balsiége avec deux véhicules qui n’étaient pas équipés.

La préfecture a été obligée d’interdire aux poids lourds de circuler entre Mende et Langogne, mais elle à surtout demandé aux automobilistes de se munir d’équipements spéciaux pour rouler.

"Je pense qu’il faut rendre obligatoires les équipements spéciaux dans des départements comme la Lozère."

Sébastien ne comprend pas que dans un département comme la Lozère les gens ne soient pas équipés. Copier

En moyenne, les clients devront dépenser entre 300 et 400 euros pour quatre pneus en incluant le montage.

Dès que la température moyenne est inférieure à 7 degrés, il est conseillé d’utiliser des pneus d'hiver. Adaptées à toutes les conditions hivernales, leur gomme plus tendre et leurs sculptures plus profondes améliorent l'adhérence et le freinage. Il est indispensable d'équiper les quatre roues afin de conserver un niveau d'adhérence similaire à l'avant et à l'arrière.